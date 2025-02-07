朱紅：中芯創新高，留意購13254/沽13184

券商報告指出，AI模型門檻降低利好國產算力芯片同時，或對整個國產半導體產業鏈業務產生積極影響，包括利好國產晶圓代工公司中芯國際00981)。中芯股價再創新高，曾高見47.9元，今年以來累計升幅逾50%。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13184)，行使價26.2元，25年8月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，阿里巴巴09988)AI面向個人用戶AI To C)業務目前正組建頂級AI算法研究和工程團隊，近日已聘請全球頂尖人工智能科學家許主洪擔任集團副總裁。阿里表現靠穩，續於98.5元水平窄幅整固。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道，寧德時代正考慮最快於本月或3月初提交香港上市申請，據悉集資額可能超過50億美元，將是近年來在香港上市集資規模最大的新股。港交所00388)表現靠穩，續於309元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證13231)，行使價390.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證29475)，行使價272.79元，25年5月到期，實際槓桿11倍。

市場分析機構Canalys指，蘋果憑借新興市場增長以及北美和歐洲的穩定表現，連續第二年居智能手機市場榜首。蘋果相關股份顯著造好，舜宇光學02382)升逾一成曾高見80.3元，創23年中以來新高。如看好舜宇，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，25年9月到期，實際槓桿3倍。瑞聲科技02018)曾升至46.65元，再創近年新高。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，25年5月到期，實際槓桿5倍。比亞迪電子00285)升兩成高見54元，創近年新高。如看好比電，可留意比電認購證13351)，行使價60.05元，26年9月到期，實際槓桿2倍。

資源股個別發展，贛鋒鋰業01772)股價持續反彈，升至20天線約20.4元附近整固。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證13352)，行使價25元，25年8月到期，實際槓桿3倍。洛陽鉬業03993)股價於10天線見支持，在約5.9元附近好淡爭持。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，26年2月到期，實際槓桿3倍。

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