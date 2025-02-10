朱紅：比亞迪創新高，留意購28176/沽13389

比亞迪01211)周一晚將召開智能化戰略發布會，指希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階智駕。比亞迪股價連日造好，再升逾半成曾高見332.4元，創新高。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)將於月底發布小米SU7 Ultra兩款高端車型，據悉全年銷售目標設定為突破1萬輛，將成為同級別豪華車型中的領先銷量數字。小米股價造好，升逾半成高見43.05元，再創新高。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)股價再創新高，曾高見49.15元，唯其後遇沽壓倒跌至46.6元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，25年7月到期，實際槓桿3倍。

恒指重上兩萬一，大市交投回升，周五全日成交金額逾2300億元，創近月新高。港交所00388)表現向好，曾升至319.4元，創兩個月新高。如看好港交，可留意港交認購證13231)，行使價390.19元，25年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍造好，騰訊00700)好倉錄得資金流入，股價曾高見432.4元，創3個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29472)，行使價540.5元，25年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27871)，行使價370元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

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