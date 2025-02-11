朱紅：電訊股造好，留意中移購28936/中聯購28844

如看好恒指，可留意恒指牛證69056)，收回價20622點，27年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證29586)，行使價21105點，25年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63282)，收回價22188點，27年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，25年10月到期，實際槓桿6倍。

國家工信部表示，中移動、中電信及聯通三間基礎電訊企業均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景及多產品中應用，助力國產大模型性能釋放。中移動00941)股價曾高見78.3元，創多年新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，25年6月到期，實際槓桿13倍。或可留意中移牛證65773)，收回價72.88元，26年9月到期，實際槓桿18倍。中國聯通00762)曾高見7.88元，創近年新高。如看好聯通，可留意中聯認購證28844)，行使價8.37元，25年9月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)周一晚舉行智能化戰略發布會，市場關注其智能駕駛技術進展。比亞迪股價高位整固，在約330元附近窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，25年10月到期，實際槓桿3倍。

美國推遲對來自中國的「小額豁免」包裹徵收關稅，直到當局確認處理包裹和徵收關稅的程序和系統到位。電商股向好，阿里巴巴09988)持續上升，曾高見106.5元，創4個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證29479)，行使價110.4元，25年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，25年9月到期，實際槓桿5倍。

國家發改委數據顯示，春節期間全國消費品以舊換新活動火熱開展，汽車、家電家居及手機等數碼產品等以舊換新銷售額超過310億元人民幣，其中家電銷售及手機銷分別按年增長約166%及約182%。小米集團01810)股價連升多日，曾高見43.95元再創新高。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，25年10月到期，實際槓桿4倍。

半導體產業協會SIA)報告指出，去年全球半導體晶片銷售額成長19.1%至6276億美元創新高，預計今年將再獲得雙位數增長。芯片股個別發展，中芯國際00981)高位整固，在約47元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，25年7月到期，實際槓桿3倍。

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