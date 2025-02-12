朱紅：比亞迪高位反覆，留意購28176/沽13389

如看好恒指，可留意恒指牛證69056)，收回價20622點，2027年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證28752)，行使價22110點，今年4月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54899)，收回價22000點，2026年4月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)舉行智能化戰略發布會，正式發布高階智駕系統「天神之眼」，首批21款車型將稍後上市，10萬元人民幣級別以上車型全系標配，10萬元級別以下則多數搭載。比亞迪股價曾升至345元，再創新高，其後回落至328元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，今年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

速賣通早前推出春節不打烊活動，據報跨國電商新春開局火爆，商家訂單成長明顯，有商家訂單較去年同期暴漲300%。阿里巴巴09988)股價表現反覆，曾高見108.6元，再創4個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證13468)，行使價140.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證28076)，行使價91.33元，今年5月到期，實際槓桿7倍。

據報，小米01810)自研芯片計劃可能遇到技術或生產上的挑戰，導致量產時間或需由今年推遲至明年。小米股價於高位反覆，創新高後回落至42.6元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮美國新關稅加劇貿易戰及推升通脹，資金流入金市避險，國際金價延續升勢並首次突破2,900美元。黃金相關股份造好，SPDR金ETF02840)再創新高，曾升至2115元。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，今年10月到期，實際槓桿9倍。山東黃金01787)股價曾高見17.02元，創3個多月新高。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，蘋果即將推出新款平價機型iPhone SE 4，可能於本周內上架，料售價為499美元。蘋果相關股份個別發展，瑞聲科技02018)先升後回，跌至45.1元附近整固。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，今年5月到期，實際槓桿5倍。

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