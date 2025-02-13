朱紅：阿里顯著上升，留意購13520/沽29478

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證53285)，收回價21435點，2027年9月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55964)，收回價22200點，2026年4月到期，實際槓桿45倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，蘋果已選擇與阿里巴巴09988)為內地手機用戶提供人工智能AI)功能，雙方已將共同開發AI服務提交國家網信辦審批。阿里升幅顯著，曾升至113.9元，再創近月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證13520)，行使價150.1元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

中芯國際00981)去年第4季純利按年下跌逾38%。公司預料今年首季收入將按季增長6%至8%，銷售收入增幅或將高於可比同業平均值。中芯續於高位整固，在約48元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，今年7月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)獲券商看好，指其智駕車型普及有望提升產品競爭力，上調明年純利預測及目標價。比亞迪股價顯著上升，曾高見354.2元，再創新高。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，今年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

Canalys數據顯示，去年東南亞智能手機市場迎來反彈，全年出貨量達到9670萬部，同比增長11%，小米以16%市佔率位列第三。小米01810)股價造好，再創新高曾高見44.55元。如看好小米，可留意小米認購證13521)，行使價57.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

券商報告指，澳門今年首兩月賭收仍弱，全年賭收增長預測或有下行風險。博彩股份普遍反彈，銀河娛樂00027)股價向好，升至28.7元附近靠穩。如看好銀河，可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿3倍。金沙中國01928)低位反彈，升至16.5元附近徘徊。如看好金沙，可留意金沙認購證26136)，行使價19.75元，今年6月到期，實際槓桿4倍。

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