朱紅：阿里連日上升，留意購13520/沽29478

如看好恒指，可留意恒指牛證53285)，收回價21435點，27年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54901)，收回價22800點，26年4月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

據報阿里國際站AI外貿產品生意助手已接入大模型DeepSeek-R1，將全面應用於外貿生意各個核心環節，幫助商家拓展生意增量，同時亦在測試通義千問Qwen 2.5-Max模型。阿里巴巴09988)股價連升多日，曾高見124.3元，創近年新高。如看好阿里，可留意阿里認購證13520)，行使價150.1元，26年3月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)董事長雷軍表示，小米汽車已經交付16萬輛車，連續四個月每月交付超過兩萬輛，比設計產能已經提升一倍。小米股價續於高位整固，在約42元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證13521)，行使價57.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

恒指升至四個月高位，大市成交增加，上周五以來日均成交額超二千億元，周四更高達2871億元。港交所00388)表現反覆，創3個月新高後遇沽壓，在約330元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證13231)，行使價390.19元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

中芯國際00981)聯合首席執行官趙海軍表示，集團將增加新產品來對抗價格壓力，會保持一貫定價政策不主動降價，但必要時也會與戰略客戶一起面對價格競爭，以保持市場份額。中芯股價造好，曾高見49.6元，再創新高。如看好中芯，可留意中芯認購證13254)，行使價80元，今年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍造好，美團03690)好倉周三錄得逾2600萬資金流入，為近來新高。美團股價於50天線見支持，反彈至160元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證29516)，行使價200.2元，今年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

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