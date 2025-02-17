朱紅：中芯逆市回吐，留意購13387/沽13255

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證54292)，收回價21626點，2027年9月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54650)，收回價23200點，2026年4月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿9倍。

芯片股普遍偏軟，中芯國際00981)於高位回吐考驗10天線支持，逆市下跌至45.5元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證13387)，行使價51.88元，今年11月到期，實際槓桿2倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿3倍。

電訊股表現向好，中國移動00941)再創多年新高，曾高見79.95元。如看好中移，可留意中移認購證28174)，行使價108元，今年12月到期，實際槓桿3倍。中國聯通00762)曾升至8.39元，創近年新高。如看好中聯，可留意中聯認購證28844)，行使價8.37元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

通訊設備股份個別發展，中興通訊00763)股價反覆造好，跌至26元後反彈至27.3元附近徘徊。如看好中興，可留意中興認購證13354)，行使價38.93元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。

中國乘聯會數據顯示，本月1日至9日乘用車新能源市場零售9.5萬輛，較去年2月同期增長11%，今年以來累計零售9.5萬輛，按年增長12%。汽車股造好，比亞迪01211)再創新高，曾高見366.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，今年6月到期，實際槓桿6倍。吉利00175)續於高位整固，升至17.1元附近徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證29572)，行使價19.64元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

瑞聲科技02018)發盈喜，預期去年純利將介乎17億至18.15億元人民幣，升1.3至1.45倍。瑞聲股價向好，升至48元附近高位徘徊。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，今年5月到期，實際槓桿5倍。

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