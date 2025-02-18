朱紅：小米高位整固，留意購13521/沽13386

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證54674)，收回價21918點，2027年9月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54650)，收回價23200點，2026年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27988)，行使價20000點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

國家主席習近平出席民營企業座談會並發表重要講話，據悉與會者包括阿里巴巴創辦人馬雲、比亞迪創辦人王傳福及小米創辦人雷軍等。小米01810)股價連日於高位整固，在約45元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證13521)，行使價57.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

科技股個別發展，美團03690)表現反覆，創兩個月新高後一度倒跌，其後在約169元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證29516)，行使價200.2元，今年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

舜宇光學02382)獲券商提升目標價，指其作為全球最大車載鏡頭供應商將受惠於智駕對車用鏡頭需求的提震，亦加快推出高端汽車鏡頭模組。舜宇股價續回吐，跌至84.4元附近好淡爭持。如看好舜光，可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

中芯國際00981)好倉錄得資金流入，上周五逾千萬資金流入其認購證，中芯股價於10天線見支持，逆市升至47.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證13688)，行使價88.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿3倍。

保監局表示正研究引入全新保險公司，提供保險產品與養老服務高度整合的嶄新服務，預計主要為大型中資保險企業，希望今年內成事。友邦保險01299)表現反覆，創個多月新高後倒跌，至約55.3元水平好淡爭持。如看好友邦，可留意友邦認購證13469)，行使價72.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意友邦認購證13686)，行使價63.04元，今年7月到期，實際槓桿7倍。

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