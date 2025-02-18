朱紅：恒指曾重越兩萬三，留意牛55062/熊53004

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證55062)，收回價22303點，2027年9月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53004)，收回價23600點，2026年4月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認沽證27988)，行使價20000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。

券商發表報告，預計小米01810)上季收入或創歷史新高，考慮到汽車毛利率高及YU7將於今年發布，上調其利潤預測及目標價。小米股價再創新高，曾高見48.4元，市值突破一萬二千億元。如看好小米，可留意小米認購證13521)，行使價57.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13562)，行使價33.88元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

保監局表示正研究引入全新保險公司，提供保險產品與養老服務高度整合的嶄新服務，助港人北上養老，預計主要為大型中資保險企業。保險股個別發展，中國平安02318)表現靠穩，在約46.6元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證25154)，行使價69.99元，今年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意平安認購證29515)，行使價66.93元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

消息指蘋果將於本周發布iPhone SE4，分析預料今年出貨量達2200萬部，表現將略為好於之前的SE機型。舜宇光學02382)止彈反彈，升至86.1元附近整固。如看好舜光，可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿2倍。或可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

內媒報道，百度搜索正灰度測試接入DeepSeek和文心一言深度搜索功能，部分用戶已可體驗。百度09888)股價於10天線見支持，升至91元附近整固。如看好百度，可留意百度認購證27669)，行使價105.1元，今年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意百度認購證27667)，行使價120.1元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

消費股個別發展，攜程09961)股價逆市下跌，失守20天線跌至530元附近好淡爭持。如看好攜程，可留意攜程認購證29856)，行使價581.49元，今年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

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