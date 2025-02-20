朱紅：中芯再創新高，留意購13688/沽13255

如看好恒指，可留意恒指牛證55062)，收回價22303點，2027年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53003)，收回價23400點，2026年4月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認沽證27988)，行使價20000點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

美國總統特朗普指，可能對汽車、半導體及藥品徵收約25%進口關稅，相關決定最早將於4月正式宣布。芯片股普遍上揚，中芯國際00981)股價突破50元關口，曾高見51.9元再創新高。如看好中芯，可留意中芯認購證13688)，行使價88.88元，今年8月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)周四公布第三季度業績，市場續關注商品交易總額、客戶管理收入增速及其持續性。阿里股價續於高位整固，在約124元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證13807)，行使價150.88元，今年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)再獲大行提升目標價及盈利預測，催化劑包括其智能產品受惠舊換新補貼、推出將智能眼鏡以及新車型U7 Ultra等，並相信小米可成為今年科技股焦點之一。小米股價屢創新高，連升4日曾高見49.5元。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13562)，行使價33.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)董事長王傳福表示，中國新能源汽車的技術無論從產品、技術還是產業鏈，領先大概3至5年，只有開放創新，才能讓世界感受到好的產品及共同發展。比亞迪表現靠穩，續於368元附近高位整固。如看好比迪，可留意比迪認購證28176)，行使價428元，今年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

蘋果新品發布會於美東時間周三凌晨舉行，預計新一代iPhone SE4將正式亮相，蘋果概股普遍造好。舜宇光學02382)股價於10天線見支持，升至90元附近整固。如看好舜光，可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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