朱紅：中芯高位整固，留意購13688/沽13255

如看好恒指，可留意恒指牛證54673)，收回價22191點，2027年9月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54650)，收回價23200點，2026年4月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

美國總統特朗普表示，將在未來一個月或更早的時間，宣布向木材、汽車、半導體及藥品等加徵收新關稅。 芯片股份普遍偏軟，中芯國際00981)高位整固，股價回落至50元關口附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13688)，行使價88.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將為全國範圍內全職及穩定兼職騎手繳納社保，券商研究報告指，該做法對單位經濟效益UE)的影響可控。美團股價連日偏軟，跌至20天線約157元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證29740)，行使價237.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，今年6月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)周四公布第三季度業績，市場續關注商品交易總額、客戶管理收入增速及其持續性。阿里股價績前偏軟，回落至121元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證13807)，行使價150.88元，今年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

澳門行政長官岑浩輝指，澳門旅遊博彩業的競爭態勢正在加劇且逼近，多元產業發展不如社會預期，當地面臨的風險及挑戰不可忽視，必須多留意應對。博彩股表現靠穩，金沙中國01928)升越20天線，在17.5元附近整固。如看好金沙，可留意金沙認購證26136)，行使價19.75元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

券商分析指，在近期上漲後，投資者應該降低對「極度超買」的中國人工智能概念股的敞口，並指阿里巴巴、快手和騰訊等14天RSI達到甚至超過80。快手01024)股價顯著回吐，跌至54.4元附近好淡爭持。如看好快手，可留意快手認購證28779)，行使價58.85元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。