朱紅：恒指三年新高，留意牛56037/熊52344

如看好恒指，可留意恒指牛證56037)，收回價22818點，2027年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價24000點，2026年4月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)第三季度業績勝預期，並表明將積極投資於AI基礎設施建設，預期未來三年於雲和AI的基礎設施投入將超越過去十年總和。阿里績後獲多家大行提升目標價，公司股價顯著造好，升逾14%高見139.6元，創近年新高。如看好阿里，可留意阿里認購證13807)，行使價150.88元，今年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

恒指創近年新高，大市成交持續上升，全周日均成交金額逾3350億元。港交所00388)股價於10天線見支持，升至350元附近高位整固。如看好港交，可留意港交認購證13693)，行使價450.2元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道，監管機構已延長美團03690)反壟斷整改期，但未有報道監管審視將於何時結束，以及給出明確時間框架。美團表現反覆，跌至20天線後見支持，轉升至163元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證29516)，行使價200.2元，今年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證28776)，行使價145.78元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

電訊股普遍上升，中國移動00941)股價曾高見83元，創近年新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，今年6月到期，實際槓桿12倍。中興通訊00763)顯著造好，曾升逾18%高見33.15元。如看好中興，可留意中興認購證13354)，行使價38.93元，2026年12月到期，實際槓桿2倍。

攜程集團發表報告指，AI工具將提供個人化行程規劃，58%旅客已使用AI獲取旅遊建議，AI驅動的個人化服務和可持續旅遊將成為行業的下一個發展重點。攜程09961)走勢反覆，一度500元關口，其後轉升至512元附近徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意攜程認購證29856)，行使價581.49元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

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