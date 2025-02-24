朱紅：中芯持續造好，留意購14073/沽13255

如看好恒指，可留意恒指牛證56037)，收回價22818點，2027年9月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價24000點，2026年4月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

中芯國際00981)連日錄得港股通南向資金淨流入，上周五單日已錄得北水淨流入逾10億元。中芯股價持續造好，曾高見57.6元，再創新高。如看好中芯，可留意中芯認購證14073)，行使價108.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)宣布未來三年將投入超過3800億元人民幣，用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和，創下中國民營企業在雲和AI硬件基礎設施建設領域最大規模投資紀錄。阿里股價再創近年新高後於高位整固，在約136元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14070)，行使價175.1元，今年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

國家金融監督管理總局發布去年保險業資金運用情況，去年保險公司資金運用餘額、年化財務投資收益率、年化綜合投資收益率同比均出現提升。內險股靠穩，中國平安02318)曾高見49.3元，創兩個月新高。如看好平安，可留意平安認購證29515)，行使價66.93元，今年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認購證25154)，行使價69.99元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據報美國總統特朗普要求財政部轄下外國投資委員會繼續限制中國企業對美國若干戰略領域作出投資。另外，消息指特朗普亦要求藥企業應盡快將海外生產轉移到美國。藥明生物02269)股價挫約一成，跌至23.6元附近好淡爭持。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿3倍。

金沙中國01928)公布去年全年純利為10.45億美元，按年增加51%，派末期息每股25港仙。金沙績後獲券商看好，公司股價上升，在約18元附近整固。如看好金沙，可留意金沙認購證26136)，行使價19.75元，今年6月到期，實際槓桿5倍。銀河娛樂00027)表現向好，升至30.8元附近整固。如看好銀河，可留意銀河認購證29340)，行使價49.49元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

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