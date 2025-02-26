朱紅：阿里10天線見支持，留意購13807/沽14071

如看好恒指，可留意恒指牛證56039)，收回價22618點，2027年9月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52344)，收回價24000點，2026年4月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)旗下通義千問發布新推理模型「深度思考QwQ)」，專注於數學理解、編程和AI智能體等領域，並支持聯網搜索功能。阿里表現偏軟，跌至10天線後跌幅收窄，在約131元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證13807)，行使價150.88元，今年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)將於周四晚舉行「雙Ultra」發布會，預料SU7 Ultra和15 Ultra將亮相，創辦人雷軍指是小米創業15年以來最高端的兩款產品。小米股價逆市造好，曾高見53.9元，再創新高。如看好小米，可留意小米認購證13690)，行使價71.18元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

乘聯會表示，考慮到今年國家政策促銷費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，上調今年行業年度預測，期內乘用車零售量預測為2343萬輛，按年增2%。汽車股普遍上升，吉利00175)逆市造好，曾高見18.38元，創近年新高。如看好吉利，可留意吉利認購證28842)，行使價18.52元，今年10月到期，實際槓桿3倍。理想汽車02015)股價曾升逾15%，高見123.3元，創4個多月新高。如看好理想，可留意理想認購證28781)，行使價129.98元，今年4月到期，實際槓桿5倍。

生物醫藥股個別發展，藥明生物02269)周一錄得逾550元資金流入其好倉，唯公司股價連跌兩日，在10天線約23.4元附近好淡爭持。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿3倍。

手機設備股造好，舜宇光學02382)股價於10天線見支持，升至90.5元附近整固。如看好舜光，可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿3倍。瑞聲科技02018)表現反覆，受仍制於10天線在約47.5元附近徘徊。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，今年5月到期，實際槓桿5倍。

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