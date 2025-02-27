朱紅：恒指再創三年新高，留意牛57323/熊53008

如看好恒指，可留意恒指牛證57323)，收回價23118點，2027年12月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53008)，收回價24400點，2026年4月到期，實際槓桿32倍。另外，截至2月26日下午，恒指認沽證27988已全數沽清，如看淡可留意另一恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)董事長雷軍表示，小米SU7 Ultra產品力很強，團隊信心十足，1萬台的全年銷量目標，已有9成把握。小米股價屢創新高，連升兩日曾高見56.8元。如看好小米，可留意小米認購證13690)，行使價71.18元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

滙豐控股00005)續進行回購，周二在聯交所回購244.24萬股，涉資約2.12億元。滙豐股價於10天線見支持，曾升至89.3元，再創新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14173)，行使價103.98元，今年8月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐認購證13519)，行使價98.05元，今年8月到期，實際槓桿13倍。

銀河娛樂00027)於周四公布業績，此前於周二錄得逾200萬資金流入其好倉。銀河股價績前造好，升至30.7元附近整固。如看好銀河，可留意銀河認購證27666)，行使價46元，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意銀河認購證27504)，行使價40.05元，今年6月到期，實際槓桿8倍。

電訊股逆市下跌，中國移動00941)表現反覆，股價受制於10天線，曾低見78.85元。如看好中移，可留意中移認購證14068)，行使價90.05元，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，今年6月到期，實際槓桿14倍。

新一份財政預算案宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，預計可惠及約百分之十五的物業成交個案。本地地產股個別發展，長實地產01113)逆市下跌，回落至33.8元水平徘徊。如看好長地，可留意長地認購證13353)，行使價42.93元，今年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意長地認購證29108)，行使價39.44元，今年6月到期，實際槓桿11倍。

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