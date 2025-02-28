朱紅：恒指一度升越兩萬四，留意牛57323/熊53005

如看好恒指，可留意恒指牛證57323)，收回價23118點，2027年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53005)，收回價24200點，2026年4月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)周四發布旗艦手機15 Ultra及汽車SU7 Ultra，其汽車天貓官方旗艦店同日正式上線，開啟線上預約試駕。小米股價先升後回，創新高後倒跌至53元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證13521)，行使價57.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)去年第四季收入及其他收益創季度新高，達63.81億元，較2023年第四季上升31%。港交所績後靠穩，在約365元附近窄幅徘徊。如看好港交，可留意港交認購證13693)，行使價450.2元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

美國總統特朗普宣布將對來自歐盟的產品徵收25%的關稅，指關稅將針對汽車和其他商品，之後將公布更多細節。汽車股普遍造好，比亞迪01211)一度升至408.8元，再創新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

芯片股份個別發展，資金續流出中芯國際00981)好倉，其淡倉則連日錄得資金流入。中芯股價表現反覆，創新高後倒跌，其後回升至58元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證14073)，行使價108.88元，今年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13356)，行使價32.95元，2026年9月到期，實際槓桿2倍。

中金公司及銀河證券否認合拼傳聞，券商股普遍回吐。中信證券06030)股價回吐至10天線見支持，在約23.6元附近好淡爭持。如看好中証，可留意中証認購證14269)，行使價28.33元，2026年2月到期，實際槓桿2倍。

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