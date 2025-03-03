朱紅：恒指連日受壓，留意牛56040/熊57329

如看好恒指，可留意恒指牛證56040)，收回價22418點，2027年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57329)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米汽車SU7 Ultra正式上市，開售10分鐘後大定單量突破6900台，開售2小時大訂突破1萬台，提前達成全年銷售目標。小米01810)股價先升後回，其後於10天線見支持，在約52元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證13690)，行使價71.18元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)績後獲多家券商看好並上調目標價，預計大市成交量和啤打值將推動港交所股價上漲。港交所股價高位回吐，跌至350元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

瑞聲科技02018)及旗下辰瑞光學稱，OPPO薄折疊旗艦機型採用來自兩家公司中的目前行業最薄7P鏡頭、最薄揚聲器以及最輕高性能X軸馬達。瑞聲股價仍受制於10天線，跌至45元水平徘徊。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證29374)，行使價58.73元，今年5月到期，實際槓桿6倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)好倉連日錄得資金流入，公司股價逆市造好，升至79元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證14068)，行使價90.05元，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，今年6月到期，實際槓桿14倍。

兩會即將開幕，市場關注當局會否推出刺激內需及消費措施，內需股個別發展。李寧02331)表現反覆，創兩個多月新高後倒跌，在17.1元附近好淡爭持。如看好李寧，可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

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