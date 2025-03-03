朱紅：小米連日回吐，留意購14386/沽14072

如看好恒指，可留意恒指牛證56040)，收回價22418點，2027年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證58931)，收回價23688點，2027年12月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)創辦人雷軍表示已舉行小米SU7 Ultra首車交付儀式，並透露Ultra的訂單遠超預期，將繼續討論提產問題。小米股價連日回吐，回落至10天線約51元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

淘天集團啟動實習生招聘，當中新增大量AI類崗位，算法和AI類崗位合計佔比近半，涵蓋AI算法、AI工程、AI產品、AI運營、AI設計等多個領域。阿里巴巴09988)股價續於10天線徘徊，在約130元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14070)，行使價175.1元，今年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)上月汽車銷量約32.28萬輛，同比升1.64倍，今年首兩個月汽車銷量約62.34萬輛，升逾92%。比亞迪股價逆市偏軟，跌至368元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。吉利集團公布，2月汽車銷量約20.49萬輛，按年增84%。吉利汽車00175)股價於10天線見支持，升至18.1元附近整固。如看好吉利，可留意新上市吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期。

澳門2月幸運博彩毛收入約197.4億澳門元，按月增加8.16%，按年升6.8%，超過市場預期。博彩股表現向好，銀河娛樂00027)股價連升多日，曾高見33.75元，創接近兩個月新高。如看好銀河，可留意銀河認購證27504)，行使價40.05元，今年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意銀河認購證29340)，行使價49.49元，今年7月到期，實際槓桿6倍。

市場憧憬全國兩會釋放更多支持消費訊號，內需股普遍向好。李寧02331)股價造好，升至17.66元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，今年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意新上市李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期。海底撈06862)表現靠穩，在16.66元附近整固。或可留意海撈認購證27664)，行使價22.93元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

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