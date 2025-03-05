朱紅：騰訊逆市造好，留意購14325/沽13694

如看好恒指，可留意恒指牛證56040)，收回價22418點，2027年9月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58931)，收回價23688點，2027年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)旗下AI助手「騰訊元寶」在中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜超越DeepSeek升至第一名，成為近期AIGC應用中用戶增長最快的App。騰訊股價逆市向好，升至491元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14325)，行使價580.5元，今年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪折讓配售H股集資逾430億元，所得款項擬作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。汽車股普遍下挫，比亞迪01211)連跌多日，曾低見334元。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。吉利汽車00175)一度挫逾一成，低見16.1元。如看好吉利，可留意吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)表示，小米15 Ultra國內銷量比上代同期增長超過50%，海外市場預售量比上代同期增長超過100%。小米股價表現反覆，在約50.5元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

券商研究報告指，2023年國內金融機構科技投入逾3558億元人民幣，金融行業對科技投入的重視程度持續增加，AI有望驅動銀行、保險等機構加速技術替代。內險股個別發展，中國人壽02628)表現靠穩，在約15元附近好淡爭持。如看好中壽，可留意中壽認購證14247)，行使價23元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡中壽，可留意中壽認沽證14379)，行使價13.88元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

旅遊相關股份普遍造好，攜程09961)好倉連日錄得資金流入，公司股價低位反彈，逆市升至458元水平整固。如看好攜程，可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，今年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意攜程認購證14433)，行使價680.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

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