朱紅：騰訊連日上升，留意購14325/沽13694

如看好恒指，可留意恒指牛證59652)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57329)，收回價24088點，2027年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

騰訊雲智能數智人宣布全面接入DeepSeek大模型，借助其優秀的語義理解和意圖識別能力，進一步提升數智人在交互及播報等場景中的用戶體驗。騰訊00700)股價造好，重越10天線升至505元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14325)，行使價580.5元，今年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)董事長雷軍向人大會議提交多份新能源汽車和人工智能AI)產業發展的建議，倡議要健全AI終端標準體系，以及加快推進自動駕駛汽車全國性測試驗證等。小米股價於10天線見支持，升至54.2元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

港交所00388)獲券商上調盈利預測及目標價，預期2025-27財年的整體證券日均成交額分別為3740億元、4070億元以及4540億元，指港交所將受惠於股票日均成交額增長。港交所股價於20天線見支持，升至347元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

國務院總理李強在政府工作報告中表示要加速補上內需特別是消費短板，令內需成為拉動經濟成長的主動力和穩定錨，包括實施提振消費專項措施。李寧02331)表現造好，升至17.3元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿3倍。海底撈06862)股價續於10天線見支持，升至16.5元附近整固。如看水海撈，可留意海撈認購證27664)，行使價22.93元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

電訊股普遍上升，中國移動00941)股價於20天線見支持，升至81.2元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證14068)，行使價90.05元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證14270)，行使價72.5元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

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