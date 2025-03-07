朱紅：恒指再創三年新高，留意購27990/熊57330

如看好恒指，可留意恒指牛證59651)，收回價23018點，2027年12月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54375)，收回價25000點，2026年4月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)發布並開源全新推理模型通義千問QwQ-32B，據悉在數學、代碼及通用能力上實現質的飛躍，整體性能比肩DeepSeek-R1，並大幅降低了部署使用成本。阿里股價顯著造好，再升至141元附近高位徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14070)，行使價175.1元，今年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，將繼續堅持走科技創新及高端化發展的道路，把最新的人工智能技術應用到各個終端上以讓消費者能夠享受科技帶來的美好生活。小米股價持續反彈，升至55元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

券商發表報告指，考慮到比亞迪01211)新的L2+級自動駕駛技術升級、預期行業於4、5月將有新車發布令需求回升等因素都會刺激股價回升，認為近期的回調是趁低吸納的一個機會。比亞迪股價續反彈，升至20天線約360元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

兩會政府工作報告明確設定今年GDP增長目標為5%左右，並表示會適時降準降息，又首次將穩住樓市股市寫進總體要求。滬深股市靠穩，華夏滬深300ETF 03188)連日上升，在44元附近整固。如看好夏三，可留意夏三認購證29737)，行使價50.9元，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意夏三認購證29738)，行使價46.9元，今年6月到期，實際槓桿10倍。

內媒報道，聯想集團00992)執行副總裁劉軍在世界流動通訊大會上表示，聯想歷時7年形成「全端AI」的戰略布局，包含AI終端、AI基礎設施和AI解決方案與服務。聯想股價續反彈，升至12.5元水平整固。如看好聯想，可留意聯想認購證14074)，行使價17.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

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