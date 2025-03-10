朱紅：騰訊曾創近年新高，留意購27872/沽13694

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證60937)，收回價23320點，2027年12月到期。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58081)，收回價24888點，2027年12月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

券商報告指出，Manus智能代理的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注，可能成為AI普及的突破口，而微信使騰訊00700)成為AI普及的最大受益者。騰訊股價高位反覆，創近年新高後倒跌，在534在附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，今年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)董事長雷軍表示，目前小米15 Ultra口碑非常不錯，銷量遠超預期。小米表現偏軟，回落至54元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

吉利控股集團董事長李書福表示，吉利堅決不打價格戰，而是要打技術戰、品質戰、服務戰等，要有創新能力，還需要有效益。吉利汽車00175)走勢反覆，在10天線約17.8元附近好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意吉利認購證29572)，行使價19.64元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

電訊股普遍上升，中國移動00941)股價連升4日，曾升至83.55元再創新高。如看好中移，可留意中移認購證28936)，行使價88.55元，今年6月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移，可留意中移認沽證14270)，行使價72.5元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

外媒報道，美國總統特朗普表示對進口鋼鋁25%關稅如期於本月12日生效，並指有關關稅不會作調整。資源股普遍造好，中國鋁業02600)股價曾高見5.34元，創三個多月新高。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

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