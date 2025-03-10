朱紅：小米續偏軟，留意購14386/沽14387

如看好恒指，可留意恒指牛證60938)，收回價23118點，2027年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57330)，收回價24688點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)創始人雷軍表示，小米汽車目前在全球考察各地市場和政策，籌備在合適時候出海，第一焦點問題是解決擴產問題，全球布局可能還需要兩、三年的時間準備。小米股價連日偏軟，跌至10天線在52.8元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價於高位表現反覆，由升轉跌至516元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13876)，行使價640元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據報道，中國平安02318)於2019至2024年「金融科技」和「醫療健康」兩大行業的「全球專利權人TOP10」榜單名列首位，展現出前沿技術創新及場景應用方面的深厚積累和領先實力。平安股價表現反覆，升近50元關口遇阻力，跌至48元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14251)，行使價60.93元，今年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認購證29515)，行使價66.93元，今年7月到期，實際槓桿8倍。

百度集團09888)公布，於美國境外以離岸交易方式發行本金額20億美元於2032年到期零息可交換債券，初始交換率將為債券每10萬美元本金交換1107.0457股攜程集團股份。百度股價逆市向好，升至92元水平整固。如看好百度，可留意百度認購證27669)，行使價105.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意百度認購證27667)，行使價120.1元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

洛陽鉬業03993)公布，繼今年首月「開門紅」之後，旗下TFM公司2月陰極銅產量創單月產銅量歷史紀錄，礦石處理量等指標均超額完成既定計劃。洛鉬股價逆市造好，連升6日曾高見6.55元。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29805)，行使價6.27元，今年7月到期，實際槓桿4倍。或可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。

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