朱紅：騰訊低開高走，留意購14721/沽13694

如看好恒指，可留意恒指牛證60938)，收回價23118點，2027年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57330)，收回價24688點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

有研究部發表報告指，看好中國互聯網、科技和物流板塊，騰訊（00700）股價跟隨大市反复，曾跌至500元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14721)，行使價689.38元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

阿里（09988）旗下的淘寶官方規則網站顯示，《淘寶網開店規範》、《淘寶網市場管理與違規處理規範》、《淘寶網關於無貨源店舖實施細則》等平台規則的調整，於3月4日起正式生效，以治理惡意店群，保護在平台合規經營的優質商家權益，維護平台公平。阿里股價失守10天線後，在20天線徘徊，在約130元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14070)，行使價175.1元，今年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

美國特朗普整固的關稅政策持續引發市場擔憂，不排除因關稅引發經濟衰退的可能性，除科技股下跌外，匯豐（00005）曾跌至84元附近。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14249)，行使價10631元，25年8月到期，實際槓桿13倍。

根據經濟通報導，週一（10日）北水全日淨流入逾296億元，增加144.6%。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金02800)、恒生中國企業02828)、阿里09988)；淨賣出最多的依次是中芯00981)、金蝶國際

00268)。中芯股價跌至20天線52元，有資金流入好倉，如看好中芯，可留意中芯認購證14073)，行使價108.88元，25年9月到期，實際槓桿4點。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，25年7月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)創始人雷軍表示，小米汽車目前在全球考察各地市場和政策，籌備在合適時候出海，第一焦點問題是解決擴產問題，全球布局可能還需要兩、三年的時間準備。小米股價連日偏軟，跌至20天線在50元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證14386)，行使價99.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意新上市的小米認沽證14795)，行使價40.1元，2025年10月到期。

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