朱紅：阿里逆市向好，留意購14722/沽14071

如看好恒指，可留意恒指牛證60938)，收回價23118點，2027年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證65714)，收回價24188點，2027年12月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。

人互智能代理產品Manus表示，與阿里巴巴09988)旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和算力平台上實現Manus的全部功能。阿里股價逆市向好，升至135元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證14722)，行使價172.98元，2026年1月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，韓國投資者上個月淨買入1.89億美元港股，趨勢一直持續進入3月，股票購買規模勢將創下2021年初以來的兩個月最大淨買入。港交所00388)股價於20天線見支持，升至350元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿8倍。

中汽協數據顯示，今年首兩個月內地汽車產銷量繼續保持穩定增長，其中新能源汽車產銷及出口按年增長均超過50%。汽車股普遍上升，比亞迪01211)股價向好，升至355元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，中文大模型測評基準SuperCLUE最新報告顯示，騰訊元寶在10家接入DeepSeek-R1的平台中聯網搜索能力最強，在總分、基礎檢索能力和分析推理能力三項核心指標上均排名第一。騰訊表現靠穩，在約512元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14721)，行使價689.38元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國對所有進口鋼鋁的25%關稅於周三午夜開始實施，且不會有豁免。資源股普遍上升，中國鋁業02600)表現向好，升至5.3元附近高位徘徊。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，今年7月到期，實際槓桿4倍。江西銅00358)股價靠穩，在約13.4元附近整固。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。

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