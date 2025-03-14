朱紅：比亞迪逆市上升，留意購14174/沽13691

如看好恒指，可留意恒指認購證27990)，行使價25000點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證60939)，收回價22918點，2027年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證65645)，收回價23888點，2027年12月到期，實際槓桿40倍。

比亞迪01211)宣布，將於3月27日晚上舉行仰望U7發布會，新車定位為「百萬級新能源旗艦轎車」。比亞迪股價逆市造好，升至360元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

深圳市商務局等部門發布通知，對個人消費者購買家電及數碼產品按照銷售價格給予最高2,000元人民幣補貼。小米集團01810)股價仍受制於10天線，在52.8元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證14834)，行使價83.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14072)，行使價38.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，港交所00388)正討論選項降低投資者購買一些最貴股份的門檻，以期刺激交易。港交所股價續偏軟，跌至20天線約343元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證14326)，行使價472.2元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿8倍。

騰訊元寶電腦版發布更新，支持拖拽上傳文件和圖片，據悉後續將推出更多便捷功能，如划詞搜索與翻譯、截圖提問等，進一步提升用戶體驗。騰訊00700)股價連日受壓，回落至500元關口徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14720)，行使價736.5元，今年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

芯片股普遍受壓，華虹半導體01347)股價回落，跌至20天線約36.5元附近好淡爭持。如看好華虹，可留意華虹認購證14813)，行使價55.6元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

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