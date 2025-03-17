朱紅：恒指再上兩萬四，留意牛68261/熊62790

如看好恒指，可留意恒指牛證68261)，收回價23318點，2027年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62790)，收回價24588點，2027年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿7倍。

據報道，騰訊00700)向英偉達採購數十億元人民幣H20晶片，以加速推進大模型應用。騰訊股價於10天線見支持，升至522元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14864)，行使價560.5元，2026年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

內媒報道，比亞迪01211)周一舉辦「超級e平台技術發佈暨漢L唐L預售發布會」，超級e平台技術的亮點是支持1,000V高壓技術。比亞迪顯著造好，重越20天線升至385元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)去年新業務價值增長創新高，純利按年升逾8成達68.4億美元，公司將重啟股份回購。友邦股價績後偏軟，逆市下跌至61.3元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證28665)，行使價73.15元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證14380)，行使價46.88元，今年11月到期，實際槓桿6倍。

美國關稅政策不確定性增加，避險需求帶動資金流入金市，紐約期金創新高並突破3000美元。SPDR金ETF02840)曾高見2145元，創歷史新高。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，今年10月到期，實際槓桿9倍。山東黃金01787)曾高見16.88元，創一個月新高。如看好東金，可留意東金認購證29381)，行使價16.82元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

國家金融監督管理總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費。內需股普遍向好，李寧02331)止跌反彈，升至18.3元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

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