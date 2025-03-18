朱紅：騰訊周三業績，留意購14720/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證68261)，收回價23318點，2027年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證57330)，收回價24688點，2027年12月到期，實際槓桿44倍。

騰訊00700)將於周三19日)公布去年全年業績，市場將關注其遊戲收入增速、旗下自研大模型「混元」及雲收入等進展。騰訊表現靠穩，在525元附近窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14720)，行使價736.5元，今年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)旗下平安銀行去年收入跌逾一成至1467億元人民幣，年度盈利約455億元，下跌4.2%。平安表現向好，曾高見50.5元，創近月新高。如看好平安，可留意平安認購證25154)，行使價69.99元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意平安認購證14251)，行使價60.93元，今年8月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)周二公布全年業績，市場關注其電動車板塊毛利率、以及智能手機銷量等進展。小米股價連日造好，升至55.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證14383)，行使價73.88元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

內地出台提振消費專項行動方案，內需股普遍造好。李寧02331)股價曾高見19.54元，創近月新高。如看好李寧，可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿3倍。海底撈06862)股價曾升至18.62元，創近月新高。或可留意海撈認購證27664)，行使價22.93元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

百度09888)發表新一代文心大模型，並已在文心一言網站上線，提前免費向用戶開放。百度表現靠穩，在約92元附近好淡爭持。如看好百度，可留意百度認購證29513)，行使價100.1元，今年7月到期，實際槓桿5倍。或可留意百度認購證27669)，行使價105.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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