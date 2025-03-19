朱紅：騰訊績前造好，留意購14862/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證68261)，收回價23318點，2027年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證62801)，收回價25188點，2027年12月到期，實際槓桿45倍。

騰訊00700)周三公布去年全年業績，市場預測其全年收入約6568億元，按年升逾7%，並關注其自研大模型及雲收入等進展。騰訊股價連日造好，升至540元附近高位整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14862)，行使價600.5元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

內媒報道，阿里巴巴09988)CEO吳泳銘在集團現有業務中全面實現AI化，各團隊正在與通義千問工程師密切合作，共同開發能夠提高效率和用戶體驗的功能。阿里股價顯著造好，升至143.5元附近高位徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14253)，行使價150.1元，今年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)周二公布全年業績，周一單日錄得約2900萬資金流入其好倉，公司股價連升多日，升至57.5元附近高位徘徊。如看好小米，可留意小米認購證14383)，行使價73.88元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)召開發布會，稱新一代純電技術平台超級e平台在核心的電機、電池、電控等領域全面升級，刷新多項全球之最。比亞迪股價造好，升至400元關口附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

資源股普遍上漲，洛陽鉬業03993)股價造好，曾高見6.72元，創4個多月新高。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。江西銅00358)股價上升，曾高見14.22元，同創4個多月新高。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。

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