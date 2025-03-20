朱紅：恒指高位整固，留意購14870/沽14868

中國音數協遊戲工委報告顯示，2月份內地遊戲市場收入279.35億元人民幣，按月下降10.11%，按年增長12.3%。遊戲股個別發展，騰訊00700)績前靠穩，在540元附近窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證14862)，行使價600.5元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，比亞迪01211)表示剛開始歐洲第三家工廠的選址工作，預計於7至8個月內完成。比亞迪股價續向好，曾高見418.4元，再創新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)公布，去年第四季利潤按年升逾9成至89.95億人民幣，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年升69%至83.16億人民幣，均遠勝預期。小米績後獲多家券商提高目標價，公司股價反覆造好，曾高見59.45元，再創新高。如看好小米，可留意小米認購證14383)，行使價73.88元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

美國零售數據疲弱引發市場對當地經濟放緩的擔憂，並令減息預期升溫，加上中東局勢進一步升級，刺激資金流入金市，國際金價突破3000美元關口。SPDR金ETF02840)表現向好，曾升至2200元，再創新高。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，今年10月到期，實際槓桿9倍。紫金礦業02899)曾高見18.16元，創近月新高。如看好紫金，可留意紫金認購證28745)，行使價22.93元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

內媒報道，港股通南向資金流向消費板塊明顯增多，按公司行業分類來計算，非必需性消費板塊近一個月獲南向資金最多增持，金額遠超資訊科技業板塊的淨流入。消費股個別發展，農夫山泉09633)股價高位整固，在約38元水平徘徊。如看好農泉，可留意農泉認購證15020)，行使價50.93元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

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