朱紅：騰訊績後回吐，留意購27872/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指牛證57191)，收回價23618點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證58081)，收回價24888點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。

騰訊控股00700)去年經調整經營盈利同比增24%至2378.11億元人民幣，擬至少回購價值800億港元股份，集團計劃今年進一步增加資本支出，預計資本支出將佔收入的低兩位數百分比。騰訊績後偏軟，回落至10天線約520元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，2025年6月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)去年純利約1266億元人民幣遜預期，壽險及健康險業務新業務價值按年增長28.8%至400.24億元，同樣低於市場預期。平安股價績後偏軟，回吐至49.3元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證14251)，行使價60.93元，今年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認購證29515)，行使價66.93元，今年7月到期，實際槓桿9倍。

據外媒報道，小米01810)正擴大在建的北京第二座電動車工廠的規模，因首款電動車取得成功，令公司將今年的銷售目標提高至35萬輛。小米股價續於高位整固，在約57元附近徘徊。如看好小米，可留意新上市小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期。或可留意小米認購證14383)，行使價73.88元，2026年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

資源股逆市向好，江西銅00358)曾高見14.62元，再去年10月以來新高。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿2倍。中國鋁業02600)曾升至5.49元，創4個多月新高。如看好中鋁，可留意中鋁認購證29286)，行使價5.81元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)去年純利為166.32億元人民幣，按年升2.13倍，集團設定今年度的銷量目標為271萬輛，較去年增加約25%。吉利股價績後造好，逆市升至18.3元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證14432)，行使價23.98元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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