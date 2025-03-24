朱紅：騰訊連日偏軟，留意購27872/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證55552)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證58081)，收回價24888點，2027年12月到期，實際槓桿21倍。

騰訊00700)績後再獲多家大行上調目標價，指其上季業務表現強勁，並預計集團在AI方面加大投資，有望成為AI應用發展的潛在受益者。騰訊股價績後連日回吐，跌至20天線在510元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，今年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

外媒日前報道指小米01810)將擴大在建的北京第二座電動汽車生產工廠規模，媒體現場走訪指二期工廠項目正在建設，但緊鄰其東側的地皮則未有開始動工。小米連日於高位受壓，回落至20天線約54.5元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14387)，行使價46.45元，2026年6月到期，實際槓桿2倍。

外媒報道，中國計劃在今年增加關鍵工業金屬的戰略儲備，將鈷、銅、鎳及鋰等金屬列為政府計劃購買的目標，以增強關鍵礦產供應韌性。江西銅00358)高位回吐，跌至10天線約13.6元附近徘徊。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。洛陽鉬業03993)股價失守10天線，跌至6.15元水平徘徊。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)去年營收再破萬億元人民幣，純利按年升5%至逾1,383億元，集團今年用於算力及AI的投資預算佔比將會進一步提升，並預計6G商業化進程有望在2028年至2030年間實現。中移動股價逆市向好，升至84元附近高位整固。如看好中移，可留意中移認購證28174)，行使價108元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證14270)，行使價72.5元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

醫藥股板塊偏軟，藥明生物02269)連日回吐，跌至26.2元附近好淡爭持。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。石藥集團01093)股價回落至20天線，在4.85元附近徘徊。如看好石藥，可留意石藥認購證29362)，行使價6.01元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

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