朱紅：小米10天線見支持，留意購15119/沽14795

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證55552)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿31倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證58081)，收回價24888點，2027年12月到期，實際槓桿23倍。

外媒報道，三星電子執行會長李在鎔會見小米01810)首席執行官雷軍並參觀小米汽車工廠，據悉雙方討論在汽車晶片及顯示器的潛在合作。小米股價於10天線見支持，升至57元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)去年第四季純利低於市場預期，並透露正研發一款全新的AI 產品，預計今年內將推出一個覆蓋美團所有服務的AI助手。美團績後被多家券商下調目標價，公司股價偏軟，一度失守50天線低見158.8元。如看好美團，可留意美團認購證29740)，行使價237.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證13744)，行使價139.89元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

內媒報道，商務部將進一步統籌線上線下渠道，組織開展系列活動，鼓勵廠商出新、平台讓利、企業優惠，放大家電以舊換新政策效應，釋放家電更新消費潛力。家電股普遍造好，美的集團00300)股價於10天線見支持，升至78元附近整固。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

飲料股個別發展，百威亞太01876)表現靠穩，在約9.4元附近窄幅徘徊。如看好百威，可留意百威認購證15169)，行使價13.4元，2026年4月到期，實際槓桿3倍。華潤啤酒00291)股價變動不大，續於28.5元附近整固。如看好華潤啤酒，可留意華啤認購證15170)，行使價39元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)召開新車上市發布會，發布了基於e平台3.0 Ev0全新打造的智美中級純電轎車秦L EV，全系標配天神之眼C高階智駕版。比亞迪於周一公布業績，公司股價績前向好，升至400元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

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