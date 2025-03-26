朱紅：小米配股集資，留意購15119/沽14795

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證60939)，收回價22918點，2027年12月到期，實際槓桿41倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意新上市恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期。

小米集團01810)公布，擬以先舊後新方式配股，所得款項淨額達425億元，將用作加速業務擴展、加大研發投入以提升科技實力，及其他一般公司用途。小米股價下跌，一度失守20天線，低見53.25元。如看好小米，可留意小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)去年營收首次突破7000億元達7771億元人民幣，同比增長29%，各項核心經營指標均創歷史新高。比亞迪績後偏軟，回落至10天線在約390元附近好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)主席蔡崇信表示，阿里員工規模在多個季度減少後目前已見底，將會重新招聘，同時公司將通過股息為股東提供合理回報。阿里股價偏軟，跌至128元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證13872)，行使價138.9元，今年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

舜宇光學02382)去年盈利升1.46倍錄得約26.99億元人民幣，集團指全球經濟放緩和技術創新帶來了市場的深度重構，將來對企業的產品創新、運營效率與組織韌性提出更高的要求。舜宇股價跌逾一成，曾低見75.8元，創個多月新低。如看好舜光，可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

資源股個別發展，江西銅業00358)表現反覆，創近月新高後倒跌，回落至14.2元附近徘徊。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。中國鋁業02600)表現偏軟，跌至5.2元附近好淡爭持。如看好中鋁，可留意中鋁認購證15175)，行使價6.18元，2026年3月到期，實際槓桿2倍。

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