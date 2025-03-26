朱紅：小米止跌靠穩，留意購15119/沽14795

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證59652)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證59480)，收回價24188點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。

據報道，小米01810)先舊後新配股獲超額數倍認購，前20大投資者分配到的配售股票約佔三分之二，並指相關交易引發純多頭投資者和主權財富基金濃厚興趣。小米股價止跌靠穩，在20天線約54元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

市場調查機構IDC報告指，全球半導體市場在去年復甦後，預計2025年將實現穩步增長，AI需求持續增長和非AI需求逐步復甦是主要驅動力。中芯國際00981)股價於50天線見支持，回升至48.3元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿2倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13689)，行使價42.5元，2026年8月到期，實際槓桿2倍。

中國人壽02628)日前於上海黃金交易所完成國內保險機構首筆黃金詢價交易，公司表示未來將堅持長期主義的投資理念，發揮好黃金在優化組合、對沖風險、抵御通脹等方面的獨特配置價值。中人壽周三公布年度業績，公司股價績前偏軟，微跌至15.6元附近徘徊。如看好中壽，可留意中壽認購證13518)，行使價22.08元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中壽，可留意中壽認沽證14379)，行使價13.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，美國可能在數周內對銅進口徵收關稅，較此前預定的270日最後限期有所提前，稅率可能高達25%。江西銅業00358)表現反覆，創近月新高後倒跌，在10天線約14元附近好淡爭持。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿2倍。洛陽鉬業03993)高位遇沽壓，反覆下跌至6.8元附近徘徊。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，2026年2月到期，實際槓桿2倍。

農夫山泉09633)上年度盈利121.2億元人民幣，按年微升0.4%，包裝飲用水產品市佔率經歷了三個月持續下滑，全年包裝飲用水產品收益下滑逾兩成，但仍然穩居中國包裝飲用水市場佔有率首位。公司股價績後下挫，曾跌至32.6元，創兩個多月新低。如看好農泉，可留意農泉認購證15020)，行使價50.93元，今年9月到期，實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。