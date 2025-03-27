朱紅：小米跌至10天低位，留意購15119/沽14795

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證55552)，收回價23218點，2027年12月到期，實際槓桿43倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14868)，行使價21890點，今年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證59480)，收回價24188點，2027年12月到期，實際槓桿39倍。

小米剛發佈了「 MIJIA 米家智能音頻眼鏡 2」，主打功能是透過語音喚醒小愛同學，並能跟小米 SU7 電動車進行連動。這款設計輕盈，重量只有 27.6g、電池續航能夠達到 12 個小時。目前「米家智能音頻眼鏡 2 」已於中國的小米商城進行眾籌，預計零售價為1,199人民幣，眾籌期間為999人民幣。小米股價跌至10天低位51.4元，並失守 20天線。如看好小米，可留意小米認購證15119)，行使價96.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

寶馬集團近日宣布與阿里巴巴（09988）在中國達成AI領域戰略合作，雙方在AI大語言模型和智能語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近中國用戶需求的前瞻性解決方案。阿里的通義大模型將應用於中國市場的寶馬新世代系列車型。阿里股價失守10天線後，在約130元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14253)，行使價150.1元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)微信去年10月針對零工市場推出「附近的工作」服務後，近日公布「附近的工作」小程序上的招聘崗位超過2萬個，地區範圍已由初期的廣東江門逐步擴展至河北唐山、江西九江、廣東深圳、北京朝陽等多個省市，並與各地人社部門密切合作，累計幫助逾2.4萬名用戶實現就業意向對接。所有崗位信息均由政府人社部門審核發布，「大家可以安心找，放心找」。騰訊股價績後連日回吐，跌至20天線在510元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，今年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

市場調查機構IDC報告指，全球半導體市場在去年復甦後，預計2025年將實現穩步增長，AI需求持續增長和非AI需求逐步復甦是主要驅動力。中芯國際00981)股價於50天線見支持，回升至51元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證13688)，行使價88.88元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13689)，行使價42.5元，2026年8月到期，實際槓桿2倍。

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