朱紅：阿里反覆靠穩，留意購14070/沽14071

如看好恒指，可留意恒指認購證14870)，行使價28140點，今年9月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證59652)，收回價22818點，2027年12月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿29倍。

阿里雲發布通義系列首個端到端全模態大模型，可處理圖像、音頻、視頻等多模態輸入，並實時生成文本與自然語言應答，為在手機、筆記本電腦等終端設備部署多模態AI設立新標準。阿里巴巴09988)表現反覆，升至20天線遇沽壓，在約131元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14070)，行使價175.1元，今年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

據報小米01810)今年首季在天貓發布近50款新品，期內小米15 Ultra在天貓首發成交破億部，為新產品成交第一，在天貓首銷月銷量對比上代增長50%。小米股價連日受壓，回落至50元關口水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證14835)，行使價73.93元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮美國關稅措施或令全球經濟放緩，避險資金流入金市，國際金價再創歷史紀錄新高。SPDR金ETF02840)再創新高，曾高見2214元。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，今年10月到期，實際槓桿9倍。山東黃金01787)曾升至18.54元，在近月高位附近整固。如看好東金，可留意東金認購證15120)，行使價22.58元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

李寧02331)公布上年度錄得股東應佔淨溢利逾30億元人幣，按年下跌5.46%，末期股息按年增加一成至人民幣20.73分，全年派息比率為50%。李寧股價績後向好，唯仍受制於20天線，在17.2元附近整固。如看好李寧，可留意李寧認購證14435)，行使價25.7元，今年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意李寧認購證29382)，行使價23.36元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

消費股個別發展，百威亞太01876)股價一度高見9.8元，在近月高位附近徘徊。如看好百威，可留意百威認購證15169)，行使價13.4元，2026年4月到期，實際槓桿3倍。農夫山泉09633)股價連日反彈，升至34.6元附近整固。如看好農泉，可留意農泉認購證15020)，行使價50.93元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。