朱紅：騰訊續偏軟，留意購27872/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證59659)，收回價22518點，2027年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。

騰訊00700)斥資11.6億歐元投資於法國電玩遊戲製造商育碧娛樂所分拆的子公司，公司表示相信能夠發展為長期常青遊戲平台，並能為玩家創造新體驗的巨大潛力。騰訊股價偏軟，失守500元關口，在497元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，今年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

小米集團01810)董事長雷軍宣布，已和多位夥伴達成共識，小米汽車的生態產品很快就會出現在同行車上，實現共享資源。小米股價連日偏軟，曾低見48.45元，創一個多月新低。如看好小米，可留意小米認購證15166)，行使價68元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

據報國資委將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度，並鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加快提升核心競爭力、市場佔有率。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價偏軟，失守10天線跌至393元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

美的集團00300)公布，去年純利約385.4億元人民幣，升14.3%，建議派末期息每10股派35元。美的股價逆市向好，曾高見81.65元，在月內高位附近徘徊。如看好美的，可留意美的認購證15018)，行使價92.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

中國石油00857)公布，去年純利約1646.8億元人民幣，再創新高，建議派末期股息每股25分，較上年同期增加8.7%。中石油績後向好，逆市升至6.42元，創近月新高。如看好中油，可留意中油認購證14069)，行使價7.78元，今年8月到期，實際槓桿10倍。或可留意中油認購證29288)，行使價6.8元，今年8月到期，實際槓桿9倍。

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