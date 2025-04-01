朱紅：小米連跌多日，留意購15452/沽13386

小米01810)通報一則日前涉及小米汽車SU7的交通事故細節，公司股價顯著受壓，曾低見46.1元，創個多月新低，兩周以來較高位累計回吐逾兩成。如看好小米，可留意小米認購證15452)，行使價60.65元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

中芯國際00981)股東鑫芯香港)投資上周五出售1130萬股港股，佔0.14%股權，持股由7.05%降至6.91%。中芯表現偏軟，曾低見43.75元，創接近兩個月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證14073)，行使價108.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13356)，行使價32.95元，2026年9月到期，實際槓桿2倍。

騰訊控股00700)連日進行回購，周一於聯交所回購逾100萬股，涉資約5億元，自普通決議案通過以來累計購回2.73億股，佔股本約2.9%。騰訊股價仍受制於10天線，在505元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27872)，行使價630元，今年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

資源股個別發展，江西銅00358)續沿20天線整固，在13.8元附近靠穩。如看好江銅，可留意江銅認購證14268)，行使價16.7元，2026年3月到期，實際槓桿3倍。洛陽鉬業03993)股價靠穩，升至6.47元附近徘徊。如看好洛鉬，可留意洛鉬認購證29522)，行使價8元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。

醫藥股普遍造好，石藥集團01093)股價升逾一成，曾高見5.61元，創兩個多月新高。如看好石藥，可留意石藥認購證29362)，行使價6.01元，今年8月到期，實際槓桿5倍。藥明生物02269)股價曾高見29.15元，創一年多以來新高。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。

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