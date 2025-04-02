朱紅：小米由高位回吐兩成，留意購14835/沽14795

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證55545)，收回價22718點，2027年12月到期，實際槓桿44倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證59479)，收回價23988點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。

比亞迪01211)3月新能源汽車銷量合計37.7萬輛；本年累計100萬輛，同比增長59.81%；海外銷售新能源汽車合計72,723輛。失守20天線跌至380元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14174)，行使價510.61元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)通報一則日前涉及小米汽車SU7的交通事故細節，公司股價繼續受壓，跌至1個月低位約45元附近，兩周以來較高位累計回吐逾兩成五。如看好小米，可留意小米認購證14835)，行使價73.93元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14795)，行使價40.1元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

舜宇光學（02382）公布，去年盈利約27億元人民幣，按年升約1.46倍，派末期息每股0.532港元，按年增加1.43倍，派息比率約20%。期內，收入約382.9億元人民幣。公司股價跌至一個月低位70元後，連續第二天反彈至75元。如看好舜光，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。如看好瑞聲科技（02018），可留意瑞聲認購證15499)，行使價55.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

泡泡瑪特09992)旗下Labubu系列公仔熱賣，加上今年具里程碑的中國動畫《哪吒2》的票房大旺，近年國產IP的影響力日漸加深，並帶動了相關IP衍生的聯名產品等消費需求。泡泡瑪特股價繼續創新高167.4元，如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

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