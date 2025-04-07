朱紅：資金流入小米好倉，留意購15534/沽13386

如看好恒指，可留意恒指認購證14869)，行使價26733點，今年8月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證55062)，收回價22303點，2027年9月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證61802)，收回價23488點，2027年12月到期，實際槓桿30倍。

小米集團01810)股價自高位回吐逾25%，其好倉則連日錄得資金流入，周三單日錄得逾3700萬資金淨流入。小米表現反覆，早段跌至43.45元後反彈，倒升至46元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證15534)，行使價55.88元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

據悉半導體、銅、藥品與木材等暫未被列入美國對等關稅，芯片股個別發展，中芯國際00981)股價逆市造好，升至45元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證13387)，行使價51.88元，今年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13356)，行使價32.95元，2026年9月到期，實際槓桿2倍。

特朗普宣布下月2日起取消對價值800美元或以下的中國小額包裹關稅豁免，將按貨物價值徵收30%關稅或每件徵收25美元，6月起會增加至每件50美元。電商股表現偏軟，阿里巴巴09988)跌約半成至123.5元水平徘徊，創個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證15495)，行使價158.98元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

美國公布對等關稅後科技股普遍下跌，蘋果公司股價受壓，相關概念股跌幅顯著。瑞聲科技02018)曾跌近兩成低見39.55元，創兩個月新低。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證14436)，行使價66.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。舜宇光學02382)曾跌近一成，低見67.7元，創兩個月新低。如看好舜宇，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮美國對等關稅政策或引致經濟下行，避險資金流入金市，黃金價格再創下歷史新高。山東黃金01787)逆市向好，升至18.5元附近整固。如看好東金，可留意東金認購證15120)，行使價22.58元，今年11月到期，實際槓桿4倍。SPDR金ETF02840)再創新高，曾高見2279元。如看好S金，可留意S金認購證29617)，行使價2289元，今年10月到期，實際槓桿9倍。

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