朱紅：恒指失守兩萬點，留意購13523/沽14866

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證67632)，收回價19264點，2027年9月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證14866)，行使價21500點，今年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意恒指熊證61800)，收回價23088點，2027年12月到期，實際槓桿6倍。

市場憂慮關稅增加令跨境電商成本上升，並影響整體貨量，電商股普遍下挫。阿里巴巴09988)股價跌約18%，在101元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證13468)，行使價140.1元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證14071)，行使價102.78元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

惠譽評級將小米集團01810)長期外幣和本幣發行人違約評級IDR)展望從「穩定」調整為「正面」，並確認其IDR評級為「BBB」。小米股價跌逾兩成，曾低見36.05元，創兩個多月新低。如看好小米，可留意小米認購證15534)，行使價55.88元，2026年9月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

市場憂慮蘋果公司受關稅影響將面臨供應鏈及產品訂價等多重挑戰，相關概念股連日下挫。瑞聲科技02018)一度挫逾三成，低見28.3元，創近月新低。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證15499)，行使價55.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。舜宇光學02382)跌約兩成，在56元附近徘徊。如看好舜宇，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道，美國國家衛生研究院NIH)自上周五起禁止來自中國、俄羅斯等國機構訪問其數據儲庫存和相關數據，據悉該平台擁有全球最核心人類基因組、表型訊息及疾病研究等數據。藥明生物02269)股價挫逾兩成半，曾低見18元，創兩個多月新低。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。

環球金融股下挫，滙豐控股00005)跌約一成半，曾低見72.2元，創年初以來新低。如看好滙豐，可留意滙豐認購證14173)，行使價103.98元，今年8月到期，實際槓桿9倍。友邦保險01299)股價跌逾一成，低見52.45元，創一個多月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證13469)，行使價72.05元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

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