朱紅：比亞迪盈喜，留意購15536/沽13389

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證67756)，收回價19318點，2027年9月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證61800)，收回價23088點，2027年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)預告，今年一季度預計純利錄85億元至100億元人民幣，按年升86.04%至118.88%，期內新能源汽車銷量再創同期歷史新高，海外新能源汽車銷量實現跨越式增長。比亞迪股價造好，升至330元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.08元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13389)，行使價240元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)好倉連日錄得資金流入，周一單日更錄得逾1億3千萬資金淨流入，為近來最多，5日累計共錄得超過2億元淨流入。小米股價反彈，升逾6%在38.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證13355)，行使價55元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

芯片股表現靠穩，中芯國際00981)好倉連日錄得資金流入，中芯股價變動不大，在39元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證13158)，行使價72.2元，今年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13356)，行使價32.95元，2026年9月到期，實際槓桿2倍。

外媒報道，蘋果公司計劃從印度組裝工廠向美國進口更多iPhone，以減輕美國新關稅影響。蘋果相關股份走勢各異，瑞聲科技02018)表現向好，升至34元附近整固。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證15499)，行使價55.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。舜宇光學02382)反覆造好，升至56.5元附近徘徊。如看好舜宇，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

央視報道，國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。蒙牛乳業02319)股價造好，升至18.8元附近整固。如看好蒙牛，可留意蒙牛認購證15173)，行使價25.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。華潤啤酒00291)股價反彈，升至25.8元水平徘徊。如看好華啤，可留意華啤認購證15170)，行使價39元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

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