朱紅：恒指反覆上升，留意牛62899/熊62902

如看好恒指，可留意新上市恒指牛證62899)，收回價19518點，2027年12月到期。或可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意新上市恒指熊證62902)，收回價21088點，2027年12月到期。或可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿5倍。

美國將從中國出口、價值低於800美元包裹的關稅稅率提高三倍加至90%，下月2日生效，並在6月1日後升至150美元。阿里巴巴09988)股價於100元關口見支持，倒升至104元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證13520)，行使價150.1元，2026年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證29478)，行使價82.83元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

據報上海車展將於月底展開，展覽規模和展出面積再創新高，小米汽車、鴻蒙智行等將首次亮相。小米01810)股價造好，重上40元關口，曾高見42.4元。如看好小米，可留意小米認購證13385)，行使價63元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13562)，行使價33.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

中國移動表示，擬擇機進行回購，未來以現金方式分配的利潤逐步提升至股東應佔利潤的75%以上，持續為股東創造更大價值。中移動00941)股價反覆靠穩，在79元附近好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證14068)，行使價90.05元，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證65773)，收回價72.88元，2026年9月到期，實際槓桿13倍。

券商報告指，中國半導體國產替代趨勢有望加速，加上國內對芯片需求激增，半導體行業或因而受益。中芯國際00981)表現造好，升逾一成曾高見43.75元。如看好中芯，可留意中芯認購證13387)，行使價51.88元，今年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿4倍。

內需股反覆向好，農夫山泉09633)反彈至10天線，在34元水平整固。如看好農泉，可留意農泉認購證15020)，行使價50.93元，今年9月到期，實際槓桿6倍。蒙牛乳業02319)升越20天線，曾高見19.62元。如看好蒙牛，可留意蒙牛認購證15173)，行使價25.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。