朱紅：騰訊續反彈，留意購29579/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意新上市恒指牛證63781)，收回價19818點，2027年12月到期。如看淡恒指，可留意恒指認沽證27989)，行使價19000點，今年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證62903)，收回價21488點，2027年12月到期，實際槓桿18倍。

大行報告指出，中國互聯網龍頭股份在美國的收入有限，考慮到潛在的消費刺激計劃政策以及人工智能技術應用增加，推薦互聯網服務行業，並首選騰訊控股00700)。騰訊股價造好，升至445元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證29579)，行使價560.5元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

百度聯盟宣布推出計劃，為開發者提供25億元人民幣專項激勵金，將與華為、小米、三星等主流手機廠商合作，共建AI搜索生態。小米集團01810)股價持續反彈，曾升至10天線高見45元。如看好小米，可留意小米認購證13355)，行使價55元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13562)，行使價33.88元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

券商報告指，美國關稅或令蘋果公司供應商利潤率受壓，但其利潤率已經處於較低水平，相信不需要直接承擔關稅額外成本。舜宇光學02382)股價續反彈，一度重越10天線高見68.4元。如看好舜光，可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意舜光認購證13695)，行使價115元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

消費股普遍上升，海底撈06862)股價重越20天線，升至17.56元水平整固。如看好海撈，可留意海撈認購證27664)，行使價22.93元，今年7月到期，實際槓桿5倍。蒙牛乳業02319)股價連日上升，曾高見20.25元。如看好蒙牛，可留意蒙牛認購證15173)，行使價25.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)獲券商納入中資消費股推薦股份名單，公司好倉則連日錄得資金流入。泡泡瑪特股價續造好，升至144元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

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