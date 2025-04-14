朱紅：比亞迪連日造好，留意購13692/沽13691

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證63781)，收回價19818點，2027年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證62904)，收回價21888點，2027年12月到期，實際槓桿17倍。

歐盟表示，和中國已同意研究為中國製造的電動汽車設定最低價格，以此取代歐盟去年加徵的關稅。汽車股普遍造好，比亞迪01211)重越10天及50天線，升至369元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證13692)，行使價488.88元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證13691)，行使價290.8元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

美國將從下月2日起對從內地及香港寄出價值不超過800美元的小額包裹，徵收其申報價值的120%稅項或每件100美元，較先前公布的90%或每件75美元進一步上升。電商股走勢各異，阿里巴巴09988)反覆偏軟，跌至103元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證13520)，行使價150.1元，2026年3月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里認購證13468)，行使價140.1元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

芯片股份普遍造好，中芯國際00981)連日造好，股價重越20天線曾高見48.65元。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

市場持續擔憂關稅對全球經濟的影響，避險資金流入金市，金價再創新高並首次突破3200美元關口。紫金礦業02899)連日反彈，曾高見16.66元。如看好紫金，可留意紫金認購證29192)，行使價17.02元，今年7月到期，實際槓桿6倍。山東黃金01787)曾升至21元，創近年新高。如看好東金，可留意東金認購證15120)，行使價22.58元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

券商研究報告指，預計泡泡瑪特09992)2025年美國銷售額佔比約15%，關稅對其短期內利潤造成一定影響，並認為布局優質企業的長期價值終將顯現，維持對公司今年預測不變，但需密切關注宏觀連鎖效應。泡泡瑪特股價於20天線見支持，升至150元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

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