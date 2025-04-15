朱紅：騰訊股價向好，留意購15531/沽13694

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證62898)，收回價20404點，2027年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指熊證62905)，收回價22288點，2027年12月到期，實際槓桿19倍。

券商研究報告指，預期騰訊00700)首季業務維持韌性，收入預測按年增長10%，輕微上調今明兩年每股盈利預測，並維持買入評級。騰訊股價向好，升至454元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15531)，行使價667.49元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

美國總統特朗普表示，將在下周宣布對進口半導體的關稅，對若干公司則將有彈性處理空間。中芯國際00981)股價仍受制於50天線，在47.5元附近好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證15022)，行使價66.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

美國宣布，對集成電路、通信設備、智能手機、顯示模組等豁免徵收對等關稅，相關設備股造好。舜宇光學02382)股價一度重上70元，其後升幅收窄，在65.7元附近徘徊。如看好舜光，可留意舜光認購證29380)，行使價70.93元，今年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意舜光認購證29798)，行使價85.5元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

財政司司長陳茂波網誌表示，已指示證監會和港交所做好準備，必須讓香港成為海外上市中概股回流首選上市地。港交所00388)股價顯著造好，重越10天線曾高見336元。如看好港交，可留意港交認購證14861)，行使價459.08元，今年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

券商研究報告指，貿易戰下航空公司將面臨多重挑戰，包括影響飛機維修交付以及貨運下跌等，分別下調多家航空公司評級及目標價。國泰航空00293)表現靠穩，在約9元水平好淡爭持。如看好國泰，可留意國泰認購證15127)，行使價13.02元，2026年1月到期，實際槓桿4倍。或可留意國泰認購證27660)，行使價8.89元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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