朱紅：港交所反覆偏軟，留意購29139/沽28075

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證64635)，收回價20628點，2027年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15844)，行使價18000點，今年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證62905)，收回價22288點，2027年12月到期，實際槓桿20倍。

券商研究報告指，若中概股ADR回港上市，估算港交所00388)日均成交額可增加約190億元，佔2026財年預估日均成交額13%。港交所00388)升至10天線後遇阻力，轉跌至328元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證29139)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證28075)，行使價315元，今年6月到期，實際槓桿7倍。

市場研究機構數據顯示，今年3月小米在中國手機市場的新機激活量排名第一，按年增長近17%至324.37萬部，市佔率為17.98%。小米01810)股價續沿10天線整固，在約43元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證13690)，行使價71.18元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13386)，行使價32元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

泡泡瑪特09992)宣布啟動全球組織架構全面升級，將在大中華區、美洲區、亞太區、歐洲區等設置區域總部，提高集團管理和協同效率。泡泡瑪特股價連升多日，升至165元附近整固。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

澳門施政報告時指出，旅遊博彩業疫後復甦勢頭漸見放慢，本年度財政收入或未如預期樂觀，未來經濟發展形勢必須審慎研判。銀河娛樂00027)升至10天線見阻力，跌至27元附近徘徊。如看好銀河，可留意銀河認購證14515)，行使價36.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。金沙中國01928)表現偏軟，跌至13元附近徘徊。如看好金沙，可留意金沙認購證15529)，行使價20.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

美國啟動對半導體及藥品進口調查，涵蓋所有藥品進口，包括成品仿製藥和原研藥，以及用於生產這些藥品的成分。藥明生物02269)表現反覆，升至10天線約21.3元附近徘徊。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。或可留意藥明認購證15841)，行使價24.88元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

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