朱紅：恒指10天線受壓，留意購13523/沽15830

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證65093)，收回價20318點，2027年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證65098)，收回價21688點，2027年12月到期，實際槓桿22倍。

數據調研機構IDC數據顯示，今年一季度中國智能手機市場出貨量同比增長3.3%，顯著高於全球智能手機市場同期增速，其中小米出貨量1330萬台，同比增長39.9%，出貨量和增速均排名第一。小米01810)股價仍受制於10天線，曾跌逾半成低見40.2元。如看好小米，可留意小米認購證13690)，行使價71.18元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證15834)，行使價30元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

工信部組織制定電動汽車用動力電池強制性國家標準，將於明年7月起實施，進一步明確強化電池技術要求。汽車股表現偏軟，比亞迪01211)回落至10天線，在363元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證15536)，行使價469.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證15832)，行使價275元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)推出即時零售品牌「美團閃購」，覆蓋全國近3000個縣市區，聯合本地零售商、品牌商及中小商戶，承諾「30分鐘好貨到手」。美團股價受制於10天線，跌至135元附近低位徘徊。如看好美團，可留意美團認購證27663)，行使價220元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

券商發表研究報告指，泡泡瑪特09992)受關稅影響有限，預料集團首季按年增長超過120%，比管理層指引更強勁，在近日市場動盪下屬確定性較高的防禦性股份。泡泡瑪特股價高位回吐，曾跌逾7%低見152.9元。如看好泡瑪，可留意泡瑪認購證15498)，行使價236.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡泡瑪，可留意泡瑪認沽證15530)，行使價111.89元，今年10月到期，實際槓桿2倍。

商務部等多個部門近日聯合印發服務消費提質惠民行動工作方案，圍繞加強政策支持、開展促進活動、優化消費環境等6個方面，提出多條具體任務舉措，涵蓋餐飲住宿、文化娛樂、旅遊休閒等主要行業領域。攜程集團09961)股價下跌，在436元附近徘徊。如看好攜程，可留意攜程認購證14433)，行使價680.88元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意攜程認購證29857)，行使價628.5元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

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