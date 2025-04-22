朱紅：恒指續整固，留意購13523/沽15830

如看好恒指，可留意恒指認購證13523)，行使價25125點，今年7月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證64635)，收回價20628點，2027年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證15830)，行使價17214點，今年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證62905)，收回價22288點，2027年12月到期，實際槓桿17倍。

騰訊00700)推出「外貿新征程助跑計劃」，通過開店綠色通道、新商激勵、費率優惠等十項措施，為外貿企業拓寬國內外市場搭橋鋪路，預計可為廣大外貿企業新增1000億銷售規模。騰訊表現造好，升至456元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13561)，行使價507.49元，今年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證13694)，行使價400.28元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

據悉英偉達、AMD及英特爾等，已告知中國客戶該公司需要申請並獲得美國政府批出的許可證，才能向中國客戶銷售部分先進人工智能AI)處理器。中芯國際00981)表現靠穩，續沿20天線約46元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證13158)，行使價72.2元，今年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證13255)，行使價30元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

市場續憂慮關稅戰會令全球經濟陷入衰退，資金持續流入金市避險，支持金價屢創新高。紫金礦業02899)反覆向好，曾升至18元後遇阻力，回落至17.3元附近徘徊。如看好紫金，可留意紫金認購證16128)，行使價21.88元，2026年2月到期，實際槓桿3倍。或可留意紫金認購證29192)，行使價17.02元，今年7月到期，實際槓桿5倍。

消費股向好，海底撈06862)股價造好，升至17.4元附近整固。如看好海撈，可留意海撈認購證27664)，行使價22.93元，今年7月到期，實際槓桿6倍。百威亞太01876)表現靠穩，在8.42元附近徘徊。如看好百威，可留意百威認購證15169)，行使價13.4元，2026年4月到期，實際槓桿4倍。

醫藥股造好，藥明生物02269)續沿10天線整固，在20.5元附近徘徊。如看好藥明，可留意藥明認購證14075)，行使價37.88元，今年8月到期，實際槓桿4倍。石藥集團01093)表現向好，升至5.57元附近整固。如看好石藥，可留意石藥認購證29362)，行使價6.01元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

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